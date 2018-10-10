21-летний житель Торбеевского района подозревается в грабеже

В Торбеевском районе был задержан 21-летний парень, который подозревается в избиении мужчины и похищении у него кожаной куртки.

Вечером 5 октября 21-летний житель села Виндрей пришел домой к своей односельчанке, чтобы помочь выпроводить ей гостившего у неё мужчину, который не хотел уходить домой. Между парнем и гостем его знакомой вспыхнула ссора. Мужчина принялся напоминать подозреваемому о нормах морали. Молодой человек счел указанные нравоучения неприемлемыми и решил выразить свое негодование силовым путем. Парень избил мужчину и украл у него кожаную куртку.

Спустя некоторое время подозреваемый был задержан в поселке Торбеево. Молодой человек не отрицает свою вину.

В отношении парня было возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф