В Мордовии директора общеобразовательной школы осудили за мошенничество

В Мордовии суд вынес приговор в отношении директора одной из местных школ, которая была признана виновной в мошенничестве.

В 2012 году осужденная, занимая должность директора общеобразовательной школы, изготовила справки, содержащие недостоверную информацию о размере её доходов в период с мая по июль указанного года. Данные документы в итоге помогли дочери женщины, обучавшейся в то время в высшем учебном заведении, получить государственную социальную стипендию, поскольку её семья была отнесена к категории малообеспеченной.

На протяжении одного учебного года дочь осужденной на незаконных основаниях получала социальную стипендию.

Решением суда в отношении мошенницы была избрана мера наказания в виде 1 года лишения свободы условно.

Источник: mordovia.sledcom.ru