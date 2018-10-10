27-летний житель Саранска подозревается в совершении квартирной кражи

В Саранске был задержан 27-летний местный житель, который подозревается в совершении квартирной кражи.

Недавно 25-летняя жительница Саранска, вернувшись домой, обнаружила, что из её квартиры были похищены ноутбук, электрорадиатор и загранпаспорт. Сумма ущерба составила порядка 10 тыс. рублей.

По подозрению в совершении указанной кражи был задержан 27-летний житель Саранска, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Выяснилось, что горожанин неоднократно бывал в доме, в котором проживает пострадавшая. Ноутбук и электрорадиатор были изъяты по месту жительства молодого человека. Загранпаспорт парень выкинул.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту кражи.

Источник: 13.мвд.рф