Саранские полицейские разыскивают троих парней, подозреваемых в избиении мужчины

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают троих парней, которые подозреваются в избиении местного жителя.

По информации представителей правоохранительных органов, 7 октября три парня, приблизительный возраст которых составляет от 18 до 20 лет, в ходе внезапно возникшего конфликта избили жителя Саранска. Пострадавший получил тяжелые телесные повреждения.

Все, кто что-либо знает о нынешнем местонахождении предполагаемых преступников, могут сообщить необходимые данные по телефонам: 29-90-02 или 02.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф