Жительницу Саранска ограбил интернет-мошенник

32-летняя жительница Саранска стала жертвой неизвестного интернет-мошенника, пытаясь купить автозапчасти.

Несколько недель назад на одном из сайтов 32-летняя горожанка обнаружила объявление о продаже автозапчастей. Женщина связалась с продавцом и договорилась о приобретении товара. Горожанка перевела на указанный автором объявления счет 4450 рублей, но автозапчасти в ранее оговоренные сроки так и не получила. Связаться с продавцом женщине не удалось.

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время проводят проверку по данному факту.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф