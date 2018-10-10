Пять жителей Саранска подозреваются в хранении синтетических наркотиков

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали пять человек, которые подозреваются в хранении синтетических наркотиков.

С разницей в несколько минут во дворе дома, расположенного по адресу – улица Рабочая, сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых жителей Саранска, возраст которых составляет от 26 до 45 лет. В ходе личного досмотра горожан полицейские обнаружили и конфисковали пакетики с синтетическими наркотиками, общая масса которых составила 6,5 граммов.

Подозреваемые заявили, что приобрели запрещенные вещества исключительно для личного употребления.

Задержанным грозит уголовная ответственность за незаконное хранение синтетических наркотиков.

Источник: 13.мвд.рф