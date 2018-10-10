В Торбеевском районе осудили местного жителя, похитившего мобильного телефона

В Торбеевском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя, который украл велосипед.

Поздним вечером 27 июня нынешнего года злоумышленник, расшатав задвижку с внутренней стороны входной двери, проник в чужой дом и похитил оттуда велосипед марки «Скиф». Стоимость похищенного преступником транспортного средства составляет 1600 рублей.

В кратчайшие сроки злоумышленник был задержан стражами порядка.

В ходе судебного заседания похититель велосипеда полностью признал свою вину.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно.

Источник: torbeevsky.mor.sudrf.ru