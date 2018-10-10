В мордовской колонии прошла чайная церемония

В одной из исправительных колоний Мордовии прошла чайная церемония.

Указанное мероприятие было организовано и проведено в исправительной колонии №2. Чаепитие проходило в соответствии с традициями и обычаями Японии.

Специально для чайной церемонии осужденные изготовили японские национальные костюмы.

Кроме того, в ходе данного мероприятия заключенные узнали немало интересных фактов о Японии.

Подобные мероприятия позволяют осужденным расширить свой кругозор, а также помогают раскрыть свои таланты.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su