В мордовской колонии прошла чайная церемония

В одной из исправительных колоний Мордовии прошла чайная церемония.
Указанное мероприятие было организовано и проведено в исправительной колонии №2. Чаепитие проходило в соответствии с традициями и обычаями Японии.
Специально для чайной церемонии осужденные изготовили японские национальные костюмы.
Кроме того, в ходе данного мероприятия заключенные узнали немало интересных фактов о Японии.
Подобные мероприятия позволяют осужденным расширить свой кругозор, а также помогают раскрыть свои таланты.
По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.
Источник: 13.fsin.su