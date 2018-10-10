Жительница Саранска намерена получить компенсацию за падение на деревянном настиле

В Саранске местная жительница требует взыскать со строительной организации компенсацию за причиненный её здоровью вред.

23 апреля нынешнего года горожанка шла по временной деревянной конструкции, расположенной на пешеходной зоне по проспекту Ленина. Данная конструкция была возведена ООО «Строительная фирма «Стройресурс». Из-за ненадлежащего крепления половых досок женщина упала. В результате данного инцидента гражданка получила телесные повреждения.

Женщина требует взыскать с ООО «Строительная фирма «Стройресурс» моральную компенсацию в размере 150 тыс. рублей.

В данный момент исковое заявление горожанки находится на рассмотрении Ленинского районного суда города Саранска.

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru