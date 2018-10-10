Хоккейная команда «Мордовия» одержала победу над ХК «Челны»

Хоккейная команда «Мордовия» со счетом 6:3 одержала победу над ХК «Челны».

Указанный матч прошел 9 октября в Набережных Челнах.

В первом периоде игроки «Челнов» смогли забросить в ворота мордовской команды три шайбы. Представители «Мордовии» записали на свой счет два очка. На перерыв мордовские хоккеисты ушли с проигрышем. Второй период завершился со счетом 4:2 в пользу «Мордовии». В третьем периоде мордовские хоккеисты смогли отправить в ворота соперников ещё два шайбы. «Челны» записали на свой счет в данном периоде одно очко.

В итоге матч завершился со счетом 6:3 в пользу мордовской команды.

По информации пресс-службы хоккейной команды «Мордовия».

Источник: hcmordovia.ru