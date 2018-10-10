Мордовский полицейский стал победителем чемпионата мира по греко-римской борьбе

Полицейский из Мордовии стал победителем чемпионата мира по греко-римской борьбе.

Недавно указанные соревнования завершились в Перми. В данных состязаниях принимали участие спортсмены из нескольких десятков стран. Мордовию на соревнованиях представлял подполковник полиции Владимир Соколов, который является членом МРОО ОГО ВФСО «Динамо». Мордовский спортсмен выступал в весовой категории до 78 кг.

Владимир Соколов одержал победу в своей весовой категории. В общей сложности представитель Мордовии провел четыре встречи с опытными соперниками.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф