15 октября в Саранске запустят новый автобусный маршрут

15 октября в Саранске будет запущен новый автобусный маршрут.

Новый рейсовый автобус №27 будет курсировать между ГБУЗ «Республиканская больница №5» и МП г.о. Саранск «Горэлектротранс». Данный маршрут был организован после многочисленных обращений жителей улиц Т. Бибиной, Ботевградской, Старопосадской и Осипенко.

На маршруте будут работать семь автобусов.

Автобусы будут курсировать по следующему маршруту: в прямом направлении — ул. Косарева – ул. Т. Бибиной – пр. 70 лет Октября – ул. Севастопольская – ул. Волгоградская – ул. Коммунистическая – пр. Ленина – ул. Васенко – ул. Ботевградская – ул. Старопосадская – ул. Осипенко; в обратном направлении — ул. Осипенко – ул. Старопосадская – ул. Ботевградская – ул. Полежаева – пр. Ленина – ул. Коммунистическая – ул. Волгоградская –ул. Севастопольская – пр. 70 лет Октября – ул. Т. Бибиной – ул. Косарева.

Источник: adm-saransk.ru