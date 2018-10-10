В Саранске насчитывается 1010 безработных граждан

В настоящее время в Саранске проживает более 1 тыс. безработных граждан.

В данный момент на территории городского округа Саранск официально зарегистрировано 1010 граждан, у которых нет постоянного места работы. Данный уровень безработицы на 6,2% превышает прошлогодние показатели.

В настоящее время уровень регистрируемой безработицы составляет 0,6%. Коэффициент напряженности на рынке труда равен 0,5%.

Заявленная работодателями потребность в работниках составляет 2508 единиц, из них по рабочим профессиям – 1828 единиц.

По информации, которая была опубликована пресс-службой городской администрации.

Источник: adm-saransk.ru