В Саранске насчитывается 1010 безработных граждан

В настоящее время в Саранске проживает более 1 тыс. безработных граждан.
В данный момент на территории городского округа Саранск официально зарегистрировано 1010 граждан, у которых нет постоянного места работы. Данный уровень безработицы на 6,2% превышает прошлогодние показатели.
В настоящее время уровень регистрируемой безработицы составляет 0,6%. Коэффициент напряженности на рынке труда равен 0,5%.
Заявленная работодателями потребность в работниках составляет 2508 единиц, из них по рабочим профессиям – 1828 единиц.
По информации, которая была опубликована пресс-службой городской администрации.
Источник: adm-saransk.ru