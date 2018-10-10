Жительница Торбеевского района украла браслет у своей знакомой

В Торбеевском районе местная жительница похитила браслет у своей знакомой.

31 августа нынешнего года жительница Торбеевского района гостила у своей знакомой. Когда владелица жилья находилась в ванной комнате, гостья украла из её кошелька золотой браслет массой 11 граммов. Стоимость похищенного браслета составляет 31,9 тыс. рублей.

Преступница была привлечена к уголовной ответственности, но в ходе предварительного слушания пострадавшая подала ходатайство о прекращении уголовного дела по причине того, что злоумышленница возместила моральный и материальный вред, а также попросила прощения за содеянное.

По информации пресс-службы Торбеевского районного суда.

Источник: torbeevsky.mor.sudrf.ru