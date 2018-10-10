Жительница Саранска, обвиняемая в краже денег у инвалида, пойдет под суд

В Саранске предстанет перед судом местная жительница, которая обвиняется в краже денег у инвалида второй группы.

5 июля к обвиняемой обратилась за помощью её соседка. Женщина попросила предполагаемую преступницу присмотреть за мужчиной, являющимся инвалидом второй группы, поскольку ей было нужно уехать к родственникам. Гражданка оставила деньги на приобретение лекарств и продуктов питания для указанного мужчины.

Обвиняемая покупала продукты и лекарства, но вечером 17 июля похитила оставшиеся деньги в размере 13 тыс. рублей, которые впоследствии потратила на собственные нужды.

В скором времени обвиняемая предстанет перед судом.

Источник: proletarsky.mor.sudrf.ru