В Мордовии в ДТП погибли два человека

В Мордовии произошло ДТП, которое унесло жизни двух человек.

Трагическое происшествие произошло днем 10 октября на 33-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск. По предварительной информации, водитель микроавтобуса марки ГАЗ потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство вылетело с проезжей части в кювет.

По предварительным данным, от полученных травм два человека скончались на месте ДТП. Ещё шесть участников данного происшествия получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Причина инцидента в настоящее время устанавливается.

Источник: 13.mchs.gov.ru