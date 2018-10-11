В Зубовой Поляне в результате пожара пострадал мужчина

В Зубовой Поляне произошел пожар, в результате которого пострадал мужчина.

Вечером 10 октября сотрудники МЧС получили сообщение о том, что в жилом доме №22, который расположен по адресу – улица Электронная, произошел пожар. К моменту приезда пожарно-спасательных подразделений имело место сильное задымление и открытое горение по всей площади.

Внутри горевшей постройки находился хозяин дома 1947 года рождения. Гражданин увидел, что вспыхнул счетчик и попытался самостоятельно потушить огонь, но его попытки оказались безрезультатными. В итоге мужчина получил ожоги спины второй и третьей степени. Пострадавший был госпитализирован в хирургическое отделение Зубово-Полянской районной больницы.

Пламя повредило дом на площади 8 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

Источник: 13.mchs.gov.ru