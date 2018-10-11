Жительница Саранска лишилась денег, пытаясь купить детскую коляску

В Саранске 22-летняя местная жительница лишилась денежных средств, пытаясь приобрести детскую коляску.

Недавно 22-летняя жительница Саранска обнаружила на одном из популярных сайтов объявление о продаже детской коляски. Девушка связалась с продавцом и договорилась о покупке указанного товара. В качестве оплаты горожанка перечислила на указанный автором объявления счет 10900 рублей. После этого продавец перестал выходить на связь.

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время проводят проверку по данному факту.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф