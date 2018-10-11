В Торбеево горели надворные постройки

В Торбеево произошло возгорание надворных построек.
Днем 10 октября сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о том, что недалеко от дома №44, который расположен по адресу – улица Садовая, загорелись надворные постройки.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Причина воспламенения надворных построек в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, а также соблюдать правила эксплуатации электроприборов.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Республике Мордовия.
Источник: 13.mchs.gov.ru