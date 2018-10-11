Жителя Ардатовского района осудили за приобретение и хранение наркотиков

В Ардатовском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что осужденный приобрел наркотическое вещество у жителя поселка Тургенево. Наркотики мужчина забрал в так называемом тайнике. Гражданин сразу же употребил часть приобретенного вещества при помощи заранее приготовленного шприца, а затем направился домой, но по дороге был задержан полицейскими. В ходе досмотра мужчины стражи порядка обнаружили 1 грамм наркотика.

Решением суда в отношении гражданина была избрана мера наказания в виде 400 часов обязательных работ.

Кроме того, в данный момент ведется предварительное расследование в отношении гражданина, который продал наркотическое вещество осужденному.

Источник: prokrm.ru