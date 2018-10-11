В одном из сел Лямбирского района спасатели провели подворный обход

В селе Большая Елховка сотрудники МЧС провели подворный обход.

Указанный обход был проведен в рамках подготовки к осенне-зимнему пожароопасному сезону. Представители ведомства дали жителям упомянутого села рекомендации по монтажу и эксплуатации печного отопления, соблюдение которых позволит избежать пожара в доме.

Кроме того, сотрудники МЧС раздали сельчанам памятки с наглядной агитацией о правилах безопасного пользования газовым и электрическим оборудованием.

Данная работа будет проводиться на протяжении всего осенне-зимнего пожароопасного периода.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru