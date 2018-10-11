В Саранске был задержан житель Атяшевского района, подозреваемый в хранении наркотиков

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Атяшевского района, который подозревается в незаконном хранении наркотиков.

На территории Пролетарского района Саранска сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Атяшевского района, который хранил на съемной квартире синтетические наркотики массой 24,05 грамма. Мужчина сообщил, что приобрел запрещенное вещество в Интернете.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело. На счету мужчины есть судимость за совершение кражи.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф