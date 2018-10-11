По Ельниковскому району разгуливают лисы

Жители одного из сел Ельниковского района жалуются на распоясавшихся лис.

Не так давно в овраге, который разделяет село Стародевичье на две части, поселились лисы. Животные регулярно нападают на птицу, которую держат жители указанного населенного пункта. Стоит отметить, что свои набеги лисы совершают не только ночью, но и днем.

Кроме того, животные весьма часто выбегают на дороги. Для некоторых из них подобные прогулки завершились под колесами автомобилей.

Ветеринары исследовали трупы погибших в результате нападения лис домашних птиц, и не обнаружили никаких признаков бешенства, но это не является гарантией того, что напасть пройдет мимо села.

По информации «Известий Мордовии».