Театр в Саранске на большом экране: «Гамлет», «Король Лир» и «Франкенштейн»

В Саранске стартует проект TheatreHD, который предоставит горожанам уникальную возможность увидеть трансляции и показы спектаклей лучших театров мира – из Лондона, Нью-Йорка, Москвы.

Благодаря современным технологиям воспроизведения записи, зрители Саранска наряду с жителями десятков других российских городов получат прямой доступ к современному театральному искусству.

В Саранске «театр в кино» получил прописку в кинотеатре «Мадагаскар» (ул. Волгоградская, 71). И в октябре горожане смогут увидеть знаменитые британские постановки с мировыми звездами на сцене - Бенедиктом Камбербэтчем, Йеном МакКелленом, Джонни Ли Миллером. Спектакли идут на языке оригинала, с русскими субтитрами.

14 октября проект TheatreHD стартует в Саранске показом спектакля «Гамлет» с Бенедиктом Камбербэтчем («Шерлок», «Доктор Стрендж») в главной роли.

21 октября зрители увидят постановку еще одной пьесы Шекспира. Главную роль в спектакле «Король Лир» исполнит британский актер Йен МакКеллен (роль Гендальфа из эпопеи «Властелин колец»).

28 октября состоится премьера еще одного популярного спектакля проекта - «Франкенштейн», представленного в двух версиях. В этом спектакле Дэнни Бойла, получившего главную театральную премию Великобритании, Бенедикт Камбербэтч и Джонни Ли Миллер («На игле», «Элементарно») по очереди играют Виктора Франкенштейна и его Создание. 28 октября Создание играет Камбербэтч, а позднее будет показана и вторая версия.

Следить за афишей можно на сайте проекта http://www.theatrehd.ru/ru/saransk/screenings

Стоимость билета составляет 470 рублей, приобрести можно в кассах кинотеатра.