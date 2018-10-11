Мордовская прокуратура обжалует оправдательный приговор в отношении полицейского

Прокуратура Мордовии решила обжаловать решение Торбеевского районного суда об оправдании 27-летнего сотрудника полиции, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

Материалы уголовного дела гласили, что поздним вечером 7 февраля нынешнего года 27-летний сотрудник ММО МВД РФ «Торбеевский», намереваясь получить от задержанного необходимые ему показания, несколько раз ударил его резиновой палкой по спине.

Торбеевский районный суд посчитал совокупность доказательств вины полицейского недостаточной и оправдал обвиняемого.

Государственный обвинитель прокуратуры республики не согласился с решением суда и на приговор принес апелляционное представление.

Источник: prokrm.ru