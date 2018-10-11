В Мордовии состоялась научно-практическая конференция следователей

В Следственном управлении СК РФ Республике Мордовия состоялась научно-практическая конференция следователей.

В работе указанной конференции приняли участие не только сотрудники следственных органов, но и представители высших учебных заведений, ГИБДД, а также член союза писателей России.

В ходе мероприятия были обсуждены вопросы, касающиеся проблем, которые возникают во время расследования уголовных дел коррупционной и экономической направленности, ятрогенного характера, а также особенностей расследования уголовных дел о групповых преступлениях.

Кроме того, было проведено практическое занятие по обращению с табельным оружием.

Источник: mordovia.sledcom.ru