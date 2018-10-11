В Чамзинском районе во время пожара погибла 86-летняя пенсионерка

В Чамзинском районе по причине пожара погибла 86-летняя пенсионерка.

Трагедия произошла 10 октября в селе Мачказёрово. На одной из улиц указанного населенного пункта загорелся жилой дом. Пламя распространилось на площади 24 квадратных метров.

В момент возгорания внутри дома находились два человека, среди которых мужчина и 86-летняя пенсионерка. Мужчина смог вовремя покинуть горящую постройку. Пенсионерка не сумела выбраться из полыхающего помещения. Труп старушки был обнаружен спасателями.

По предварительной информации, огонь вспыхнул в комнате, где находилась кухня. Причина пожара устанавливается.

Источник: 13.mchs.gov.ru