Владимир Волков принял участие в агропромышленной выставке «Золотая осень-2018»

Глава Мордовии Владимир Волков посетил агропромышленную выставку «Золотая осень-2018».

Указанная выставка начала работу 10 октября в Москве. Мордовию на данной выставке представляют 23 предприятия, среди которых сыродельный комбинат «Ичалковский», сыроваренный завод «Сармич», агрофирмы «Октябрьская», «Новотроицкая», «Норов», «Мечта» и «Юбилейное», птицефабрикы «Атемарская», «Талина», «Ламзурь», Большеберезниковский хлебозавод, консервный завод «Саранский», «Тепличное», «Мир цветов», «Саранский Дистиллерс», «Биосфера», «Глубинка», «Аквасар», «Рузово», «Старошайговагропромснаб», «Мордовские пенькозаводы», а также крестьянско-фермерские хозяйства «Караулов С.П.» и «Кулагин А.А.».

11 октября Владимир Волков выступил на деловом завтраке. Глава Мордовии заявил, что экспорт является перспективой дальнейшего развития агропромышленного комплекса. Владимир Волков отметил, что за последние пять лет в Мордовии объемы производства в аграрной отрасли выросли на 30%. Для дальнейшего развития указанной сферы, по мнению главы республики, нужно находить возможности увеличения экспорта.

Также Владимир Волков заявил, что региональные товаропроизводители должны получить меры поддержки на государственном уровне, а также акцентировал внимание на значимости создания логистических центров.

Источник: e-mordovia.ru