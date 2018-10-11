В Инсаре состоялись республиканские соревнования по бегу и спортивной ходьбе

В Инсаре прошли региональные соревнования по бегу и спортивной ходьбе в честь Сергея Кирдяпкина и Сергея Бакулина.

Указанные соревнования прошли на футбольно-легкоатлетическом стадионе Инсара.

На дистанции 400 м победителями стали Анна Ганиева и Илья Забатурин. На дистанции 800 м победителями стали Дарья Мащикова и Иван Косолапов.

На дистанции 1500 м победу одержали Алёна Ефремова и Андрей Ахметов. На дистанции 2000 м лучшими оказались Ульяна Ливанова, Василий Шишканов, Полина Веряскина и Евгений Абрамов.

В ветеранском зачете лучшими стали Наталья Янгляева (2000 м), Денис Кузин (2000 м), Татьяна Ныркова (2000 м), Владимир Босин (2000 м), Михаил Джедиханов (1500 м), Любовь Жаворонкова (800 м) и Виктор Аранович (800 м).

В спортивной ходьбе на дистанции 1000 м победу одержали Ксения Сидорова и Владислав Вдовин.

Также в своих категориях победы одержали Кристина Егорова, Андрей Денисов Алёна Акашкина, Даниил Мартынов Елизавета Куликова, Вячеслав Максимкин, Эльвира Салькаева и Алексей Чегодайкин.

В общекомандном зачете первое место досталось команде Инсарской СОШ №2. Второе место заняли воспитанники Инсарской школы-интерната. Третье место досталось воспитанникам Инсарской СОШ №1.

Источник: e-mordovia.ru