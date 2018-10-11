В мордовской колонии прошел урок красоты

В одной из исправительных колоний Мордовии прошел урок красоты.
В исправительной колонии №13 прошел мастер-класс под названием «Красивой быть не запретишь». Урок красоты состоял из двух этапов. Первым этапом стало теоретическое занятие, которое прошло в библиотеке учреждения.
Затем было проведено практическое занятие. В ходе данного занятия осужденные познакомились с основами парикмахерского искусства и техникой нанесения макияжа.
Подобные мероприятия развивают у осужденных чувство любви к красоте.
По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН России по Республике Мордовия.
Источник: 13.fsin.su