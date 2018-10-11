В Большеберезниковском районе продавалась колбаса неизвестного происхождения

В одном из магазинов Большеберезниковского района продавалась колбаса неизвестного происхождения.

В ходе проверки магазина, расположенного на территории указанного района, сотрудники Россельхознадзора обнаружили, что в данном торговом заведении осуществляется продажа колбасы без ветеринарно-сопроводительных документов, которые подтверждали бы надлежащий уровень качества товара и содержали бы информацию об источнике его происхождения.

В отношении владельца указанного магазина была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.

Кроме того, хозяину торгового заведения было выдано предписание об устранении нарушения.

Источник: ursn-rm.ru