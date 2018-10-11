В Лямбирском районе сгорел жилой дом

В Лямбирском районе произошел пожар, который уничтожил жилой дом.
Указанное происшествие произошло поздним вечером 10 октября в селе Берсеневка. Внезапно загорелся частный жилой дом, который расположен по адресу – улица Советская.
Пламя полностью уничтожило постройку, оставив нескольких человек без жилья. Пожарным удалось не допустить распространение пламени на расположенные поблизости жилые дома.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина воспламенения жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами. Не исключено, что в данном случае имело место короткое замыкание электропроводки.
Источник: 13.mchs.gov.ru