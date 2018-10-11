Мордовские заключенные встретились со своими родственниками

В одной из исправительных колоний Мордовии прошел День открытых дверей.

Недавно в исправительную колонию №22 приехали родственники осужденных. Исправительное учреждение посетил 21 человек. Для родственников осужденных была проведена небольшая экскурсия по территории исправительной колонии.

Затем в клубе-столовой прошла встреча, в рамках которой заключенные смогли пообщаться со своими родственниками.

В конце встречи гости поблагодарили администрацию исправительного учреждения за возможность увидеть своих родственников.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su