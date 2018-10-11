Одно из сельхозпредприятий Мордовии понесло ответственность за нарушения законодательства

В Краснослободском районе были зафиксированы нарушения в деятельности сельскохозяйственного предприятия.

В ходе проведения проверки в отношении сельскохозяйственного производственного кооператива «Новокарьгинский» сотрудники Россельхознадзора установили, что перед входом на территорию ветеринарного пункта и при входе в здания для содержания животных отсутствовали дезинфекционные ванночки. Также отсутствовал график проведения санитарных дней на ферме.

Юридическое и должностное лицо, которые допустили указанные нарушения, были привлечены к административной ответственности.

В настоящее время упомянутые нарушения устранены в полном объеме.

Источник: ursn-rm.ru