В Саранске застолье едва не закончилось убийством

В Саранске 57-летний мужчина едва не убил своего собутыльника во время застолья.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в одной из квартир жилого дома, расположенного в Ленинском районе города, двое мужчин 35- и 57-летнего возраста распивали алкогольные напитки. В ходе попойки между собутыльниками вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений 57-летний участник застолья схватил в руки кухонный нож и исполосовал им оппонента.

Пострадавший был госпитализирован.

57-летний участник застолья был привлечен к уголовной ответственности. В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Источник: 13.мвд.рф