В Чамзинском районе оштрафовали продавца мясной продукции

В Чамзинском районе был оштрафован мужчина, который продавал мясную продукцию неизвестного происхождения.

В ходе проведения рейдового мероприятия на ярмарке выходного дня в указанном районе сотрудники Россельхознадзора обнаружили, что один из продавцов торгует свиной грудинкой без ветеринарных сопроводительных документов, которые бы содержали информацию о надлежащем уровне качестве товара, а также об источнике его происхождения.

В отношении продавца была избрана мера административного наказания в виде штрафа. Продукция была возвращена на место выхода.

Кроме того, сотрудники Россельхознадзора провели профилактическую беседу с нарушителем.

Источник: ursn-rm.ru