В Чамзинском районе оштрафовали продавца мясной продукции

В Чамзинском районе был оштрафован мужчина, который продавал мясную продукцию неизвестного происхождения.
В ходе проведения рейдового мероприятия на ярмарке выходного дня в указанном районе сотрудники Россельхознадзора обнаружили, что один из продавцов торгует свиной грудинкой без ветеринарных сопроводительных документов, которые бы содержали информацию о надлежащем уровне качестве товара, а также об источнике его происхождения.
В отношении продавца была избрана мера административного наказания в виде штрафа. Продукция была возвращена на место выхода.
Кроме того, сотрудники Россельхознадзора провели профилактическую беседу с нарушителем.
Источник: ursn-rm.ru