Cтрайкбольные автоматы АК - эталон качества

В настоящее время всё большую популярность набирает игра в страйкбол. Многие люди хотят попробовать себя в этом, но часто не знают, какое оружие для страйкбола выбрать.

Наибольшее распространение в России получили страйкбольные автоматы. Они могут сильно отличаться по своим функциям и характеристикам.

При выборе стоит обращать внимание на следующие параметры:

Цена. Стоимость на модели бывает разной, в зависимости от качества и популярности фирмы. Но это не значит, что, чем дешевле, тем автомат хуже. Конечно, некоторые дешёвые АК и не отличаются большим функционалом и высшим качеством, но по долговечности их можно сравнить с дорогими моделями.

Если человек только недавно пришёл в страйкбол и хочет сэкономить, но в то же время не потерять качество, можно порекомендовать высококачественный страйкбольный АК по доступной цене.

Качество. Не менее важным пунктом, на который нужно обратить внимание при выборе оружия - качество и статус. Существует несколько моделей автоматов, о качестве которых ходят легенды. Конечно, они обладают превосходными качествами, обширным функционалом и внутренним исполнением, но и по цене они могут доходить до огромных цифр. Стоимость часто зависит не только от качества модели, но и от известности выпускающей их компании. Новичку лучше повременить с покупкой слишком дорогих автоматов.

Другие характеристики

Кроме стоимости и качества при выборе страйкбольного оружия рекомендуется брать во внимание такие свойства, как:

Тип автомата. Большинство АК имеют в своей основе компактный электропривод (AEG или ЭПО) , работающий от энергии встроенного внутрь аккумулятора. Такие автоматы являются наиболее доступными и простыми в использовании. Недостатком же в них является то, что при высокой влажности воздуха аккумулятор быстро садится.

Существуют модели, работающие на газовом приводе, отличающиеся приятной отдачей и звуком при стрельбе. Тем не менее они чуть более сложны в обращении.

Технические характеристики. Важными параметрами, на которые стоит обратить внимание - скорость вылета снаряда, скорострельность и вместимость магазина. Каждая модель имеет свои определённые свойства, благодаря чему имеется возможность подобрать модель, подходящую конкретному человеку.

Внешние признаки. Сюда относят материал (обычно при производстве автоматов используют пластик, дерево или железо), наличие съёмных элементов вроде оптической системы, затвора и возможность их установки на модель.