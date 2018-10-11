Ошибочное отношение к демонтажу

Человек, который никогда не сталкивался с ремонтом или стройкой, скажет: «ломать не строить».

Но стоит ему поговорить с парой-тройкой человек, доверивших разобрать полы или убрать гипсокартонный простенок в своем доме или квартире непрофессионалам, и он узнает о многочисленных ошибках и недочетах в их работе.

Чтобы такое прозрение не наступило для вас вместе с осознанием невосполнимой потери (невосполнимой как в материальном, так и в моральном плане), когда нужно будет снести что-то на вашей жилплощади, обратитесь к специалистам https://lomaem-spb.ru/uslugi_i_ceny/demontazh_pola/

С чем вы столкнетесь, обратившись к дилетантами

Создание угрозы жизни и здоровью, как работников, которым будет доверен демонтаж, так вашим и ваших соседей (повредят проводку, например); Порча инструмента, который вами будет предоставлен дилетантам (своего у них никогда не бывает); Нарушение целостности всего того, что ломать в доме не нужно (ой, так случайно вышло); Необходимость буквально пошагового руководства и контроля за каждым этапом разборки; Отсутствие тары и транспорта для вывоза обломков (куда нести, начальник)?

Преимущества обращения к профессионалам

Главное – это сохранение своего здоровья и душевного спокойствия соседей;

Наличие необходимого инструмента и опыта в правильном его применении;

Количество работников, не превышающее необходимого для проведения быстрого и качественного демонтажа;

Минимальный уровень шума, достигаемый огромным опытом проведения демонтажных работ;

Налаженная система вывоза и утилизации отходов демонтажа;

Гарантия порядочности и культуры общения.

Все это будет обеспечено представителями компании "Демонтажник". Один звонок по телефону +7 (812) 992-53-18 избавит вас от всех перечисленных проблем и положит начало взаимовыгодному сотрудничеству.