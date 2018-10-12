В Ардатове горел нежилой дом

В Ардатове произошло воспламенение нежилого дома.

В ночь на 11 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что на улице Есенина произошел пожар. Прибыв по указанному адресу, спасатели обнаружили, что горит дом №4, в котором в настоящее время никто не проживает. Огонь охватил постройку на площади 32 квадратных метров.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Причина воспламенения нежилого дома в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru