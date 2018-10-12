В Рузаевском районе в ДТП пострадала женщина

В Рузаевском районе произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина.

Указанное происшествие произошло на территории села Татарская Пишля. По предварительной информации, гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ, не сумел рассчитать безопасную дистанцию и протаранил автомобиль марки «Опель», который двигался впереди.

Пострадала пассажирка «Опеля». Женщина получила сотрясение головного мозга. После оказания медицинской помощи пострадавшая была отпущена домой.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту данного происшествия.

По информации УГИБДД УМВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: гибдд.рф