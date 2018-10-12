Житель Калужской области прислал в мордовскую колонию красную икру с марихуаной

В одну из исправительных колоний Мордовии была прислана красная икра с наркотиками.

Посылка с запрещенными веществами была прислана в исправительную колонию №18. В ходе досмотра посылки, поступившей от жителя Калужской области для одного из осужденных, правоохранители обнаружили и конфисковали банку красной икры, внутри которой находился сверток с марихуаной весом 10,24 г.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф