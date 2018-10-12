Жительница Саранска повредила ногу, упав в салоне маршрутного такси

В Саранске местная жительница ушибла ногу по причине падения в салоне маршрутного такси.

По предварительной информации, гражданин, управлявший маршрутным такси, в определенный момент движения резко затормозил. Одна из пассажирок транспортного средства не смогла устоять на ногах и упала.

Пострадавшая была доставлена в одну из городских больниц. Медики диагностировали у женщины ушиб ноги. После оказания необходимой помощи пострадавшая была отпущена домой.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту падения женщины в салоне маршрутного такси.

Источник: гибдд.рф