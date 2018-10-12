Житель Рузаевки, ударивший знакомого ножом, отправится в тюрьму

Вступил в законную силу приговор суда в отношении жителя Рузаевки, который во время ссоры ударил своего знакомого ножом.

Вечером 13 мая нынешнего года осужденный, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находился в доме, расположенном по адресу – улица Дружбы народов. Мужчина поссорился со своим знакомым. В процессе выяснения отношений осужденный ударил оппонента ножом в спину.

Здоровью пострадавшего был причинен тяжкий вред.

Рузаевский районный суд приговорил преступника к 2 годам и 11 месяцам лишения свободы с частичным присоединением наказания по предыдущему приговору. В общей сложности мужчина проведет за решеткой 3 года.

Сторона защиты пыталась обжаловать приговор районного суда в Верховном суде Республики Мордовия, но судебная коллегия по уголовным делам признала указанное постановление законным и обоснованным.

Источник: prokrm.ru