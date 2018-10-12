В Мордовии 68-летний мужчина сгорел заживо

В Кочкуровском районе 68-летний гражданин погиб, сжигая мусор.

Трагедия произошла вечером 11 октября на территории поселка Первомайский. Точные обстоятельства происшествия пока что не установлены. По предварительной информации, 68-летний мужчина сжигал мусор возле своего дома. В определенный момент пламя охватило мужчину. Гражданин сгорел заживо. Труп мужчины был обнаружен его родственниками.

Местные жители предполагают, что гражданин мог плохо себя почувствовать и по этой причине оказаться в костре.

Точные причины и обстоятельства трагедии установят сотрудники правоохранительных органов.

По информации «Известий Мордовии».