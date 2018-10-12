В Саранске была обнаружена фальшивая денежная купюра

В Саранске было обнаружена поддельная денежная купюра номиналом 5 тыс. рублей.

Недавно инкассаторы во время пересчета выручки, которая поступила из одного из местных салонов сотовой связи, обнаружили поддельную денежную купюру номиналом 5 тыс. рублей образца 1997 года.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по факту обнаружения поддельной банкноты.

В ходе осмотра банкноты были выявлены такие несоответствия, как полное свечение рисунка в инфракрасных лучах, шероховатость бумаги и отсутствие радужного свечения. Кроме того, микроперфорация выполнена путем прокола.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф