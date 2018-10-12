В Мордовии оштрафовали жителей Узбекистана, нарушивших миграционное законодательство

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов задержали троих граждан Узбекистана, которые нарушили миграционное законодательство.

Граждане Узбекистана были задержаны на одной из автозаправочных станций Мордовии. По предварительной информации, нарушители следовали через республику транзитом.

Также известно, что пока один из указанных граждан заправлял автомобиль, двое остальных боролись друг с другом, чем и привлекли внимание стражей порядка.

Сотрудники отдела по вопросам миграции установили, что граждане Узбекистана пребывают в России без полисов медицинского страхования, что является нарушением действующего законодательства.

В отношении нарушителей была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей каждому.

Источник: 13.мвд.рф