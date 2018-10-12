Безработный житель Чамзинского района подозревается в краже ящика пива

В Рузаевском районе полицейские задержали 36-летнего жителя Чамзинского района, который подозревается в краже ящика пива из магазина.

Недавно в полицию Рузаевского района обратилась работница одного из местных продуктовых магазинов. Женщина сообщила, что неизвестный мужчина похитил из торгового заведения ящик пива.

Опросив продавщицу, а также изучив записи камер видеонаблюдения, установленных в магазине, полицейские выяснили, что на протяжении дня предполагаемый преступник неоднократно заходил в торговое заведение, но ничего не покупал. Когда работница магазина отлучилась в подсобное помещение, мужчина схватил ящик с двадцатью бутылками пива и убежал. Женщина пыталась догнать подозреваемого, но это ей не удалось.

В кратчайшие сроки полицейские задержали предполагаемого преступника, им оказался 36-летний житель Чамзинского района без постоянного места работы. Ранее мужчина был осужден за совершение кражи.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф