В Саранском музыкальном училище им. Л.П. Кирюкова прошла встреча с сотрудником МВД

В Саранском музыкальном училище им. Л.П. Кирюкова оперуполномоченный управления уголовного розыска МВД Дмитрий Костькин с преподавателями и учащимися данного учебного заведения.
Представитель правоохранительных органов рассказал педагогам и ученикам музыкального училища об интернет-мошенничестве, а также о том, как не стать жертвой данных злоумышленников.
Кроме того, представитель МВД привел статистику преступлений указанного вида, которые были зарегистрированы в Мордовии.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД России по Республике Мордовия.
Источник: 13.мвд.рф