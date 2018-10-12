Руководство УФСИН РФ по Мордовии посетило исправительную колонию №12

В одной из исправительных колоний Мордовии прошел День встречи осужденных с руководством.

Указанное мероприятие было проведено в исправительной колонии №12. Исправительное учреждение посетили начальник УФСИН РФ по Мордовии Леонид Мустайкин, врио начальника медико-санитарной части № 13 ФСИН РФ Оксана Лекова, а также начальники отделов и служб.

В рамках визита были посещены карантин, жилые помещения отрядов, штрафной изолятор и помещение камерного типа.

В клубе-столовой представители руководства пообщались с осужденными. Заключенные интересовались вопросами, касающимися условно-досрочного освобождения и перевода в исправительное учреждение по месту жительства.

Также был проведен прием осужденных по личным вопросам.

Источник: 13.fsin.su