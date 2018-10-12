В Мордовии осудили жителя Ульяновской области, хранившего наркотики

В Дубенском районе суд вынес приговор в отношении 33-летнего жителя Ульяновской области, обвиняемого в незаконном хранении наркотиков.

6 августа нынешнего года 33-летний житель Ульяновской области, находясь в селе Чеберчино, на огородах пустующих домов, расположенных на улице Большой, собрал более 55 грамм маковой соломы. Наркотическое средство мужчина хранил при себе, пока его не изъяли стражи порядка.

Решением Дубенского районного суда в отношении жителя Ульяновской области была избрана мера наказания в виде 300 часов обязательных работ.

Кроме того, суд обязал мужчина пройти курс лечения от наркомании, а также медицинскую и социальную реабилитацию.

Источник: prokrm.ru